Planificar también es de hombres; Jurisdicción Sanitaria invita a jornada de vasectomías sin bisturí

-El procedimiento es gratuito y la sede será en el Centro Urbano de Loma Alta el próximo 16 de noviembre a partir de las 8:00 de la mañana.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Aunque es paulatina la aceptación, cada vez son más los varones que acceden a realizarse la vasectomía como un método definitivo de planificación familiar, y en Tuxtepec, la Jurisdicción Sanitaria 3 tiene la meta de superar los 25 procedimientos en la nueva jornada gratuita de vasectomías sin bisturí, a realizarse el próximo 16 de noviembre.

Esta jornada por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca, se realizará en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Vasectomías, que se celebra el 19 de noviembre.

Todos los interesados en realizarse este procedimiento definitivo de planeación familiar deberán registrarse, para lo cual pueden llamar a los números 287-167-0281 con la doctora, Arisai Díaz Sánchez y al 287-127-5258 con el doctor, Gustavo García Cosme en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde o al número 287-127-4157, con el doctor Dahir San Juan Martínez, coordinador en Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria número 03 de Tuxtepec.

EL MÉTODO

Este método de planificación familiar se realiza a través de una punción en el rafe medio del escroto, por el cual se ligan y cortan los conductos deferentes de los testículos; se procede a una cauterización de los mismos y se acomodan en su sitio nuevamente.

Para este proceso no se requiere la colocación de sutura, por lo que la vuelve una cirugía ambulatoria, y que se lleva a cabo entre 15 y 20 min.

El doctor también explicó que luego de realizarse este procedimiento se mantiene en observación al paciente y de no presentar algún efecto secundario se procede a dar de alta, con la recomendación de guardar un periodo de descanso para reanudar actividades diarias.

Ante la facilidad de este procedimiento, el doctor San Juan Martínez detalló que luego de haberse realizado la vasectomía, deberá guardar cuidados durante las próximas 25 eyaculaciones o un tiempo estimado de 3 meses en lo que los conductos logran limpiarse en su totalidad de los espermatozoides que aún puedan permanecer dentro.

PARA MENORES DE EDAD

Dahir Martínez mencionó, que en caso de que un menor de edad quiera realizarse este procedimiento, se dará una explicación detallada a través de médicos y psicólogos y posteriormente con un consentimiento informado, podrá realizarse este método definitivo.

Reiteró que las normas de salud no obligan a que sea necesario el consentimiento de un padre o tutor, solamente con el previó consentimiento e informado del interesado, aunque si se cuenta con el acompañamiento de un padre, se podrá realizar con mayor facilidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario