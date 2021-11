Otro día de bloqueos y manifestaciones en la capital por pobladores, autoridades y organizaciones

-Habitantes y autoridades de la Mixteca tomaron el crucero el estadio de béisbol, mientras que, por su parte, la Coordinación de Organizaciones de Oaxaca se manifestaron a un costado de Palacio de Gobierno.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Las quejas contra el gobierno del estado no cesan, por el contrario, cada día surgen nuevos grupos que evidencian la desatención e inoperancia de las dependencias.

Este martes, las movilizaciones continuaron por medio de bloqueos y manifestaciones a puerta de Palacio de Gobierno, en el zócalo de la ciudad.

Habitantes y autoridades del municipio de Yutanduchi de Guerrero, de la región de la Mixteca, arribaron a la capital para denunciar la falta de atención de la Secretaría General de Gobierno, que a pesar de prometer con resolución de problemas, no cumple y complica los trámites.

Apoyados por la Organización para el Bienestar de los Pueblos del Estado de Oaxaca (OBPEO), los inconformes bloquearon el crucero del estadio de béisbol, complicando la circulación sobre la carretera internacional 190, el bulevar Eduardo Vasconcelos y avenida Heroico Colegio Militar.

Los habitantes exigen la autorización para liberar el recurso por 2.4 millones de pesos para el techado y rehabilitación de una cancha en la escuela Telesecundaria de la comunidad.

El presidente municipal, Pedro cruz Monjaráz , indicó que desde marzo del 2020 comenzaron los trámites, los cuales se cumplieron, pero la Segego no ha firmado el documento que da autorización a la Secretaría de Finanzas para otorgarle el dinero.

Esto a pesar que el 3 de agosto el titular de la Segego, Francisco García López se comprometió a concluir el proceso, pero no ha cumplido y la justificación es que no hay recursos.

Por su parte, la Coordinación de Organizaciones de Oaxaca volvieron a inconformarse para denunciar persecución paramilitar a defensores de derechos humanos y falta de garantías para el regreso de exiliados y carpetazos de la Fiscalía General de Oaxaca a los asesinatos de sus agremiados.

En conferencia de prensa, a puerta de Palacio de Gobierno alzaron la voz para exigir sus diversas demandas, entre estas el regreso de Raúl Gatica Bautista, exiliado en Canadá y perseguido por el gobierno desde el 2005; esclarecimiento de asesinato de Catarino Torres y alto a amenazas contra habitantes y defensores en Santiago Jocotepec por parte de autoridades locales.

