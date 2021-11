Ocupación de camas en Oaxaca se mantiene por debajo del 32%: SSO

-Sin embargo, es crucial que la ciudadanía mantenga la aplicación de las medidas preventivas, para evitar rebrotes

-Se han recuperado de la enfermedad viral 76 mil 233 personas desde el inicio de la emergencia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 08 de noviembre de 2021.- La red médica en Oaxaca para la atención de la pandemia por COVID-19 reporta este 8 de noviembre una ocupación hospitalaria del 31.1%, con 282 camas disponibles; sin embargo, es crucial que la población mantenga el esfuerzo preventivo para evitar rebrotes y un mayor porcentaje de personas que requieran internamiento por presentar complicaciones.

En su informe diario, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) destacaron que en las últimas 24 horas ingresó a hospitalización un paciente positivo al virus tras reportar síntomas graves, mientras que cinco nosocomios reportan el 100% de su capacidad para la atención de la emergencia sanitaria.

Precisaron también que, al corte de este lunes, se tienen contabilizados 19 casos nuevos del virus SARS-CoV-2, que hacen un total de 81 mil 953 positivos a la enfermedad en la entidad, desde el inicio de la pandemia.

La dependencia detalló que se han notificado 148 mil 473 personas con síntomas asociados a la patología, de los cuales 60 mil 639 son negativos, cinco mil 881 son sospechosos, 76 mil 233 se han recuperado, y lamentablemente se tienen contabilizados un total de cinco mil 497 decesos, uno más que el día de ayer.

Señaló que de los 81 mil 953 casos confirmados, 49 mil 827 corresponden a la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales con dos mil 443 defunciones, Istmo con 11 mil 669 positivos y mil 188 decesos, Tuxtepec con cinco mil 484 positivos y 551 fallecimientos, Costa con cinco mil 781 positivos y 462 muertes, Mixteca con seis mil 316 positivos y 563 decesos, Sierra con dos mil 876 positivos y 290 decesos.

Sobre los contagios más recientes, se trata de personas residentes de nueve municipios, principalmente de Santa María Ozolotepec donde se reportaron siete casos, seguido de Ciudad Ixtepec con cuatro y San Lorenzo Cacaotepec con dos, el resto solo un paciente.

Por lo que la pandemia activa en la entidad se concentra en 55 municipios con 223 personas que enfermaron en los últimos 14 días; 143 son residentes de Valles Centrales, 24 del Istmo, 23 de la Mixteca, 15 de Tuxtepec, 14 de la Costa y cuatro de la Sierra.

Sobre los Eventos Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), al corte de esta jornada, se han presentado mil 136 casos tanto de las farmacéutica Pfizer- BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y CanSino Biologics, del global 24 fueron graves.

La institución exhortó a la población que si presenta síntomas como fiebre, tos seca, dolor en la garganta, cabeza, así como cansancio, pérdida de olfato, del gusto y diarrea acudir a la unidad médica más cercana aplicando las medidas sanitarias para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Además, pidió las y los oaxaqueños continuar con el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos con agua y jabón, aunado a evitar lugares concurridos y poco ventilados.

