Morena abre mañana registro de aspirantes a candidatos para gobernar Oaxaca

-¡Que comience el juego! La convocatoria lanzada por el CEN del partido indica que los aspirantes a gobernar Oaxaca pueden registrarse del 10 al 12 de noviembre. La selección final será por encuesta.

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- La carrera interna en Morena rumbo a las elecciones 2022 para gobernar Oaxaca comienza formalmente este 10 de noviembre con el registro de las y los aspirantes de candidato a gobernador.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emitió este lunes la convocatoria para el proceso interno de selección de candidatos y candidatas, la cual se lanzó para la renovación de seis gubernaturas que estarán en disputa en el proceso electoral 2022.

Los estados que tendrán proceso local el próximo año son Oaxaca, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.

El proceso de registro se realizará los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de noviembre de manera digital y a través del sitio web: https://morena.si.

Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes son tener la ciudadanía mexicana, ser nativo o tener ciudadanía del estado por el cual compiten; tener treinta años cumplidos el día de la elección, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y tener credencial para votar vigente; y estar comprometido con los principios y valores del partido, así como con el proyecto de transformación nacional.

El CEN puntualizó que los consejeros estatales y el Consejo Nacional, de las y los registrados, podrán emitir opinión sobre dos hombres y dos mujeres, mismos que serán propuestos a la Comisión Nacional de Elecciones para ser quienes encabecen el proceso de transformación en los estados con elecciones; la decisión final la tomará la gente a través de las encuestas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario