Entre basura y desorden, la capital oaxaqueña en la recta final del año; ahora no tienen combustible

-El gobierno de Oswaldo García Jarquín de Morena, falló de nuevo. El servicio se suspendió por la falta de combustible para unas 40 unidades recolectoras.

Redacción TVBUS

Oaxaca de Juárez, Oax., Por enésima ocasión el servicio de recolección de basura volvió a fallar en la capital del estado, donde el gobierno que encabeza Oswaldo García Jarquín, del partido Morena, no ha podido garantizar este servicio básico a la población y los recursos para la labor de decenas de trabajadores.

La ciudad capital amaneció este martes envuelta en una pestilencia en varios puntos de la ciudad, donde la basura se acumuló en el transcurso de la noche, pero donde las condiciones empeorarán en el transcurso del día ante la falta de este servicio.

En esta ocasión el servicio de las 40 unidades recolectoras de basura, y a su vez de renta, pararon labores ante la falta de combustible para salir a realizar sus recorridos en las colonias y agencias del municipio.

Esta mañana, todas la unidades de motor permanecieron en el encierro ubicado en la colonia El Arenal, a orillas de la ciudad.

En una ocasión anterior, el edil García Jarquín se había comprometido a que este servicio no volvería a fallar, pero no ha podido cumplir su promesa.

Incluso, en la pasada ocasión en la que se suspendió la recolección como parte de la protesta de los trabajadores, ciudadanos y comerciantes depositaron montones de basura afuera del domicilio del munícipe, para demostrar su hartazgo por la ingobernabilidad que existe en la capital y la falta de servicios básicos.

