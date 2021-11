Desmiente PANAL ir en Alianza con MORENA en Oaxaca

-Por ser un partido local e independiente en Oaxaca, “estamos convencidos que nuestra participación en el proceso electoral 2022, será conforme a lo decidido y acordado”



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado, el Partido Nueva Alianza desmintió ir en Alianza con el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el estado de Oaxaca, rumbo al próximo proceso electoral.



El comunicado emitido este 9 de noviembre informa que por ser un partido local e independiente en Oaxaca, “estamos convencidos que nuestra participación en el proceso electoral 2022, será conforme a lo decidido y acordado”, con los comités municipales de las diversas regiones del estado.



“Confiamos en que contamos con un equipo fuerte, pero principalmente con convicción, que lejos de representar un nombre para gobernador o gobernadora del estado, respaldamos un conjunto de valores, ideales y principios que persiguen el bienestar colectivo de la sociedad oaxaqueña; por lo que será la persona que coincida con la anterior, la elegida por nuestro partido para contender por dicha gubernatura”, se lee en el comunicado.



Además reitera que en estos momentos el equipo está trabajando en recorridos y reuniones a para conformar una plataforma electoral de calidad, propuesta y compromiso con la ciudadanía, por lo que reiteró que no han anunciado ninguna alianza con otros partidos políticos.



Este comunicado, se da a conocer luego de que el Dirigente de MORENA Mario Delgado Carrillo anunciara este martes una alianza con el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) así como con Nueva Alianza; en dicho anuncio estuvo la líder de Nueva Alianza Sonia Rincón.

