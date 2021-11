Confían propietarios de bares y cantinas de Tuxtepec, repunte en ventas en Diciembre

-Esperan que el incremento sea de un 40%.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaria General de la unión de Bares y Cantinas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Rosalba Ramírez Miravete, dijo que confían en que en el mes de diciembre y lo que resta de noviembre haya un incremento en las ventas.

Esperan que con la llegada de los aguinaldos, haya un repunte en sus ventas, y los cuales empiezan a ver poco a poco durante este mes de noviembre, aunque solo sea durante los fines de semana, por lo que esperan que en diciembre sea mejor para ellos.

Dijo que confían en que haya un 40% de incremento en las ventas para este sector, lo que no solo sería bueno para ellos, si no para varios sectores en especial para el comercio en general, así como para el gremio de los taxistas.

Señaló que el año pasado no les fue muy bien en las ventas debido a que la pandemia a causa del covid-19 seguía con fuerza, y ahora con la aplicación de la vacuna a la mayoría de la población y tomando en cuenta todas las medidas, esperan que les vaya mejor.

Los dueños de los bares y cantinas, durante el 2020, tuvieron pérdidas considerables debido a que por no ser un sector importante o indispensable tuvieron que cerrar, por lo que ahora confían en que les vaya bien y así ir solventando sus gastos en especial la nómina, la luz y la renta.

En otros temas, dijo que confían en que haya un buen dialogo con el Presidente Electo Irineo Molina, respecto al tema de las licencias para estos establecimientos, ya que algunos presentan adeudos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario