Clausuran panteón Jardín por adeudo millonario de gobierno capitalino de Oaxaca

-Se adeudan más de 13 años de pago de predial

Por falta de pagos del municipio de Oaxaca de Juárez, autoridades de San Andrés Huayapam clausuraron a partir de este martes 9 de noviembre el panteón Jardín.

Esto se dio a conocer por medio de un comunicado que el H. ayuntamiento de San Andrés Huayapam colocó a las afueras del panteón, informando que “se procederá a clausurar el panteón jardín dado a que las autoridades del H. ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca han incumplido con las obligaciones inherentes para el correcto funcionamiento de dicho panteón”.

Dichos incumplimientos son: regularización de la fusión de predios, licencia de funcionamiento, inicio de operaciones, alineamiento, cambio de suelo y pago predial desde hace más de trece años.

Asimismo, aseguraron que debido a lo anterior y por la falta de voluntad de los concejales del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para dar solución al problema, procedieron con el comunicado para los fines legales que a la comunidad le convenga.

Este comunicado causó incertidumbre entre las personas que laboran en este lugar y que no pudieron ingresar como suelen hacerlo día con día, por su parte, algunas personas que llegaron al panteón se molestaron ya que afirman que pagan en tiempo informa sus impuestos en el municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Cabe mencionar, que para impedir el acceso a este panteón se encuentran elementos de la policía municipal resguardando el lugar.

