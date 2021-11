CANACO Tuxtepec, con esperanzas de que gobierno electo “sea mejor”

-Señaló el Representante de la canaco, que todos los sectores también deben de estar vigilando que las autoridades hagan bien su trabajo



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Cada 3 años que inicia un nuevo gobierno de Tuxtepec, los diversos sectores y la sociedad, esperan un buen trabajo, y en esta ocasión no es la excepción para los comerciantes adheridos a la Cámara Nacional de Comercio (canaco) en Tuxtepec, quienes tienen la esperanza “de que sea mejor”.



El Representante de esta dependencia, Jorge Osorio, dijo que como sector privado cada vez que entra un nuevo gobierno confían en que sea mejor que el anterior, pero además señaló que es importante que todos los sectores estén al pendiente de que los gobernantes hagan su trabajo, pero sobre todo de que lo hagan bien “y antes de que lo hagan, también nos deben de tomar en cuenta como sociedad, como iniciativa privada”.



Además, puntualizó que ya tuvieron un primer acercamiento con el presidente electo Irineo Molina Espinoza, quien les dio a conocer la ley de ingresos, situación que fue considerada como “una buena señal, de que este gobierno quiere trabajar de la mano con todos, ya sea iniciativa privadas, sea servicios, sea turismo y sociedad en general”.



Sin embargo, cuando el gobierno ya esté en funciones, se verá si estas esperanzas de los comerciantes se cumplieron.



En lo que respecta al gobierno actual que encabeza Noé Ramírez Chávez, calificó este gobierno como pésimo porque no les puso atención al sector comercial, al contrario el ambulantaje que es su competencia está creciendo, sin que puedan controlarlo.

