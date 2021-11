Caen abogados del diputado de Oaxaca tras balacera y persecución en Veracruz

-Los detenidos fueron identificados como Víctor Alfonso “N” y José Ramón “N”, a quienes le decomisaron una pistola con tres cartuchos útiles, 40 dosis con hierba seca similar a la marihuana, 36 dosis de “Cristal” y una navaja.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oaxaca.- Abogados del diputado de Oaxaca, Gustavo “N”, alias “el Gato”, detenido en Veracruz, también fueron aprendidos en el estado vecino luego de una persecución con la Policía Estatal de Veracruz, en el municipio de Coatepec.

Las primeras versiones señalan que los uniformados, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, fueron atacados por dos sujetos en inmediaciones de la comunidad de La Laguna.

Tras una persecución, los elementos lograron la detención de dos hombres, quienes argumentaron ser abogados del diputado del PRI, del distrito de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, Gustavo “N”, y fueron identificados como Víctor Alfonso “N” y José Ramón “N”, a quienes además les decomisaron una pistola con tres cartuchos útiles, les fueron decomisadas 40 dosis con hierba seca similar a la marihuana, 36 dosis de “Cristal” y una navaja.

El legislador Gustavo “N” se encuentra detenido desde el jueves pasado y el fin de semana fue trasladado al penal de Pacho Viejo, en Coatepec; los delitos que se imputan son por ultrajes a la autoridad, daños y delitos contra la salud.

