Anuncian coalición Morena-PT-PVEM en Oaxaca para elección a gobernador

-Mientras que a nivel nacional los dirigentes de cada partido anunciaron en conjunto esta alianza para 6 estados, en Oaxaca lo hizo de forma individual el Partido del Trabajo y anunció que postulará candidato.

Redacción TVBUS

Oaxaca de Juárez, Oax.- Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México preparan en coalición el terreno para el proceso electoral del 2022 para la gubernatura de Oaxaca, así como en otros cinco estados donde se renovará al jefe del Poder Ejecutivo.

En Oaxaca, el Partido del Trabajo anunció esta alianza que a nivel nacional se oficializó en voz de los dirigentes nacionales de cada partido, y donde también se sumó el partido Nueva Alianza para algunos estados, más no para Oaxaca, donde el partido turquesa ya rechazó esta coalición.

El coordinador Estatal del PT en Oaxaca, Lenin López Nelio, señaló que están preparados para iniciar los trabajos de la construcción de la coalición, en busca de continuar la transformación del país.

En conferencia de prensa, por parte de integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal, Daniel Juárez dio a conocer que el PT también postulará a su aspirante a candidato para participar en la selección de quien representa a la coalición en la jornada electoral.

El petista demandó que sean encuestas transparentes y al alcance de todos.

Y aunque no ofrecieron el nombre de su contendiente, apuntaron que es el mejor perfil para encabezar la coalición en la contienda.

Los estados donde habrá elecciones a gobernador son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

