Anuncia Alberto Esteva que se registrará como precandidato de Morena al Gobierno de Oaxaca

-Señaló, desde Putla de Guerrero, que cumple con los requisitos que marca la convocatoria

Jorge Acevedo

Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.- El aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Oaxaca Alberto Esteva Salinas, señaló que este jueves se registrará como precandidato de este instituto político, además refirió que cumple con los requisitos que pide la convocatoria.

Y es que la mañana de este martes el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la convocatoria para el proceso interno de selección de candidatos o candidatas en los seis estados en dónde se renovará el poder ejecutivo, incluido el estado de Oaxaca, el registro deberá hacerse del 10 al 12 de noviembre en el sitio web https://morena.si.

Lo requisitos que deben cumplir los y las aspirantes son: ser ciudadanos mexicanos, haber nacido o tener la ciudadanía del estado en el que competirán, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, tener su credencial de elector vigente, tener 30 años cumplidos al día de la elección, así como estar comprometido con los principios rectores de MORENA y apoyar el proyecto alternativo de nación.

Es importante mencionar que tanto los Consejeros Estatales y el Consejo Nacional de Elecciones, podrán emitir algún tipo de opinión sobre dos mujeres y dos hombres, de quienes se perfilan para encabezar la candidatura de Morena en alguno de los seis estados, sin embargo la decisión final recaerá en el Consejo Nacional de Elecciones, tomando en cuenta los resultados de las encuestas.

Los estados que renovarán la gubernatura son Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

