Unidad, la clave para el triunfo: Eviel

-El Presidente estatal del PRI Eviel Pérez Magaña recorre parte de la costa de Oaxaca para llevar el mensaje de unidad en torno del primer priísta del Estado Alejandro Murat Hinojosa.

Pinotepa Nacional.- En este importante municipio de la costa Oaxaqueña, el Presidente del CDE del PRI Eviel Pérez Magaña, se reunió con la estructura de territorial del tricolor para llevar un mensaje de unidad en torno al primer priísta del Estado Alejandro Murat Hinojosa.

Ante cientos de militantes que trabajaron en la campaña pasada, el líder estatal reconoció que el priísmo en Pinotepa está más vivo que nunca y que justamente la unidad del partido es la que lo volverá llevar al triunfo para garantizar la continuidad del trabajo que el Gobernador del Estado ha impulsado.

Consciente del proceso electoral que se avecina para renovar el poder ejecutivo, el líder de los priistas en el estado destacó que “no debemos equivocarnos y trabajar en unidad en torno al líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas y a nuestro gobernador priísta Alejandro Murat Hinojosa”.

No obstante reconoció que en el PRI, hay políticos, mujeres y hombres que tienen un profundo oficio político y que son cuadros muy reconocidos que pueden representar al PRI en el próximo proceso electoral.

En el acto y acompañado de la excandidata Leyre Ramírez y de los exdiputados Pedro Cabrera, Rosa Elena Peña y Antonio Iglesia, además de dirigentes del PRI a nivel local y estatal como Jesús Gasga Viruel presidente del CM del PRI y Antonio Mondragón sub coordinador de delegados, Eviel Pérez Magaña entregó reconocimientos a los activistas que trabajaron incansablemente para elevar la votación del PRI en el municipio.

También, Eviel Pérez Magaña nombró delegada especial del CDE del PRI a la ex candidata Leyre Ramírez que se encargará de trabajar de la mano con el Comité Municipal del PRI y todos los comités seccionales del partido desde ya, para prepararnos para la próxima contienda.

Antes de visitar Pinotepa, el líder estatal revisó y se reunió con la estructura de los municipios de Santa María Zacatepec y San Juan Cacahuatepec, donde llevó este mensaje de unidad y de trabajo de cara a la elección del próximo año.

