Se registran Diputados Electos de MORENA en el Congreso de Oaxaca; llegaron por grupos

-Primero llegaron los que apoyan a Susana Harp y posteriormente quienes apoyan a Salomón Jara y Armando Contreras Castillo.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este domingo inició el proceso de registro de los Diputados Electos por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quienes el próximo 13 de noviembre rendirán protesta para instalar la LXV legislatura del Estado de Oaxaca.

Uno a uno fueron llegando, de los primeros en acudir a registrarse fue el aún dirigente de MORENA en Oaxaca Sesul Bolaños, también llegó Cony Rueda, Luisa Cortés García, Melina Hernández Sosa y César Mateos Benítez, legisladores que apoyan a la Senadora Susana Harp Iturribarría, para que sea la candidata de este partido al Gobierno del Estado.

Posteriormente empezaron a llegar Diputadas y Diputados relacionados con el Senador Salomón Jara, entre ellos Laura Estrada, Liz Arroyo, Nancy Benítez, Pablo Díaz, Nicolás Feria Romero, Sergio López Sánchez, entre otros, posteriormente llegaron Luis Alfonso Silva Romo, Luis Alberto Sosa Castillo, quienes están más relacionados con el Diputado Federal Armando Contreras Castillo.

Así como iban llegando iban entrando a uno de los edificios, los sanitizaban, se registraban, les imprimían su acreditación y les tomaban la foto oficial, cuando salían aprovechaban para tomarse la foto fuera del salón del plano, frente a la estatua de Benito Juárez, incluso los legisladores y legisladoras que respaldan a Salomón Jara, se tomaron una foto grupal.

Este proceso de registro continúa este lunes 8 y martes 9 de noviembre con las fracciones parlamentarias del PRI, del PRD, el PAN, el PT, el PUP, el PVEM y Nueva Alianza, el orden de registro se asignó en orden de mayo a menor con relación a los integrantes de cada uno de los partidos políticos.

