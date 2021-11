Reubican a cerca de 100 ambulantes de Tuxtepec por obra de agua potable en avenida Carranza

-El acomodo es temporal y una parte se instaló sobre la misma avenida Carranza entre Ocampo y Ponciano Medina y otros se instalaron sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Luego de comenzar los trabajos en la obra de rehabilitación de la red de agua potable sobre la avenida Jesús Carranza, alrededor de 100 ambulantes fueron reubicados en otros tramos viales con la interino de agilizar la obra.



La obra en ese punto y por tanto la estancia de esos comerciantes en los nuevos puntos está programada para un lapso de diez a 15 días.



Uno de los líderes del comercio informal, Benjamín Tomas Meza de la organización ALCACUP, detalló en entrevista que se mantuvo un dialogo con los responsables de la obra, quienes pretendían intervenir dicho tramo desde hace varios días, sin embargo, pidieron aplazar las fechas por las festividades de Día de Muertos ya que se esperaba un repunte económico en las ventas.



Debido al número de comerciantes que se dedican a la venta de productos perecederos como hiervas, pescados, mariscos y elotes, fueron distribuidos en dos zonas para evitar aglomeraciones y obstaculizar la vía pública.



Pues a pesar que son puestos pequeños, sí es un gran número de ambulantes y pueden causar un mayor obstáculo en una nueva zona, comentó Benjamín Tomas.



Tras dar pie a la petición de posponer la fecha de intervención, a partir de este domingo 7 de noviembre comenzaron los trabajos para el corte y remoción de concreto.



Los trabajos se llevan a cabo sin interrumpir completamente la circulación, puesto que se llevan a cabo sobre la acera en donde se colocaban los ambulantes, dejando libre el paso de un carril, momentáneamente.



Tomas Meza dijo que no están en contra de que se realice dicha obra, pero que deberán ser respetuosos del tiempo por lo que los mismos comerciantes han puesto de su parte porque la obra se lleve a cabo sin contratiempos, ya que al menos de su gremio son unos setenta los afiliados y treinta más perteneciente a otra organización.

