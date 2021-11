Realizarán Expo Cultural de Emprendimiento y Artesanías “Mi Oaxaca Evento” en Tuxtepec

-La expo será el 13 y 14 en las instalaciones de la Casa de la Cultura



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante el 13 y 14 de noviembre, se realizará en el municipio de Tuxtepec la Expo Cultural de Emprendimiento y Artesanías “Mi Oaxaca Evento” enfocada en la celebración de “Día de Muertos”, en donde además de actividades culturales, habrá artesanos ofreciendo sus productos



Las actividades inician el 13 de noviembre con una Muerteada, misma que saldrá de las Fuentes de Las Mariposas, hasta Flor de Piña para posteriormente trasladarse a la Casa de la Cultura de Tuxtepec Víctor Bravo Ahuja, en donde se mostrarán las diversas tradiciones de otras regiones como es la presentación de Los Cascabeleros de San Martín Etla.



Algunas de las actividades que el domingo 14 de noviembre es una pasarela con algunos trajes típicos estilizados del Diseñador Avelino Roque, así mismo se presentarán algunos grupos locales.



Aunado a que habrá artesanos de diversas regiones como el Istmo, la Mixteca, Valles Centrales, ofreciendo sus diversos productos, con la finalidad de promover la economía de este sector, que debido a la pandemia es difícil que puedan ofrecer sus productos.



Este evento, es el segundo que se realiza en el municipio, y con el cual buscan reactivar la economía no solo de los artesanos, sino también de los diversos comercios, hoteles y restaurantes de Tuxtepec.

