Por ultrajes a la autoridad, daños y delito contra la salud, imputación de diputado de Oaxaca: Fiscalía de Veracruz

-Fue imputado dentro del Proceso Penal 357/2021 y se estableció que el próximo el 12 de noviembre se realizará el desahogo de la audiencia de vinculación a proceso



Redacción TvBus



Tuxtepec, Oax., 8 de noviembre de 2021.- Gustavo “N”, diputado de Oaxaca por el PRI, fue imputado por la presunta responsabilidad en los delitos de ultrajes a la autoridad, daños y delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de narcóticos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.



Por medio de un comunicado, la autoridad informó que a través de la Fiscalía Regional Xalapa, se procedió de manera penal en contra de un probable infractor de la Ley, al obtener del Juez de control la legalización de su detención y la procedencia de imputación.



La autoridad detalló que Gustavo “N”, alias “El Gato”, en audiencia inicial fue imputado dentro del Proceso Penal 357/2021 y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año.



Quedó señalado que el próximo el 12 de noviembre como fecha para el desahogo de la audiencia de vinculación a proceso.

