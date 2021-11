Por segundo año, no habrá desfile de 20 de noviembre en Huajuapan

-Aunque este es uno de los desfiles más vistosos en el municipio, aún no existen las condiciones para realizar un evento masivo

Redacción

Por segundo año consecutivo en Huajuapan de León, a causa de la pandemia por covid-19 no habrá desfile del 20 de noviembre, así lo dio a conocer la regidora de Educación, Cultura y Deporte, Delia González Sánchez.

La concejal, explicó que aunque este es uno de los desfiles más vistosos en el municipio, aún no existen las condiciones para realizar un evento masivo, puesto a que las escuelas aun no regresan a trabajar de manera formal, sino que realizan sus actividades de manera hibrida, por lo que no es posible convocar a los estudiantes para efectuar la actividad.

Asimismo, indicó que la Revolución Mexicana es una fecha muy importante para todos los mexicanos, y lo que se desarrolló en esa época, 1910, tiene impacto en la vida actual, debido al tema de la lucha que se hace por obtener una vida más justa, por lo que no dejarán pasar esta fecha, ya que las autoridades del municipio determinaron realizar un acto cívico con autoridades militares y concejales, en la Plaza de la Libertad de Expresión.

De acuerdo con el corte de casos por covid-19, del 07 de noviembre por los SSO, se reportaron 27 casos activos en la Mixteca, de los cuales 13 se encuentran activos en Huajuapan.

