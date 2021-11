Piden trabajadores del SEIEBO contrato colectivo de trabajo, bloquean oficinas centrales y de la JLCYA

-Amenazan con realizar bloqueos en la capital, si no obtienen respuesta.

Claudia Ortega

Oaxaca, Oaxaca.- Docentes integrantes del Sindicato de Empleados del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SEIEBO), bloquean las oficinas del IEEBO y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en exigencia de que se les reconozca su labor mediante un contrato colectivo de trabajo.

Oscar Vásquez Hernández Secretario de Educación de dicho sindicato, señaló que tienen el derecho de ser reconocidos pues llevan más de 20 años laborando en comunidades de alta y muy alta marginación.

Así mismo, asegura que desde hace un mes buscan la firma de su contrato laboral, con el Director del Instituto Alejandro Aroche Tarasco quien no les ha dado una respuesta.

Por lo que aseguró que no se moverán hasta que la dirección les otorgue una mesa de trabajo.

Informó que no tienen planeado afectar a los estudiantes con paro de actividades y que son 260 localidades que mantienen clases en línea desde que inició la pandemia.

Detalló que son 160 maestros los que se concentran en las oficinas generales del IEEBO provenientes de la Cuenca, Cañada, Valles Centrales y la Sierra Sur y otro grupo importante, se encuentran en las oficinas de la JLCYA, por lo que permanecerán hasta obtener una respuesta favorable.

De no obtener solución a sus peticiones, dijeron que no descartan realizar bloqueos en las importantes avenidas y cruceros de la capital oaxaqueña.

