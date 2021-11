Morena nos quitó derecho a estar en la JUCOPO por miedo: Naty Díaz

-Señaló que a pesar de que el PAN no forme parte de la JUCOPO, harán uso de la máxima tribuna para dar a conocer propuestas, iniciativas, denunciar y señalar irregularidades

Jorge Acevedo

Sam Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La modificación que hizo la LXIV legislatura local de cambiar el número mínimo de diputados para conformar una fracción parlamentaria, es una muestra que MORENA tiene miedo a los señalamientos y cuestionamientos que haga el Partido Acción Nacional (PAN), así lo manifestó la Diputada Local Natividad Díaz Jiménez.

Señaló que a pesar de que el PAN no forme parte de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), harán uso de la máxima tribuna del estado para dar a conocer propuestas, iniciativas y a denunciar y señalar irregularidades que se puedan llegar a cometer en el poder legislativo, asimismo Naty Díaz indicó que impulsará proyectos relacionados con infraestructura urbana.

Con relación a la declaración que hizo el Presidente Nacional del PAN Marko Cortés, de que de la elección de Oaxaca está contemplada para perderla, Naty Díaz dijo ser respetuosa de las declaraciones de su dirigente nacional, aunque refirió que el PAN en Oaxaca tiene una militancia y estructura para contender en la elección, sin embargo no precisó si le alcanzaría para la ganar la contienda.

Esta declaración la hizo al momento de arribar al Congreso del Estado para realizar su registro para rendir protesta el próximo 13 de noviembre, con lo que se instala la sexagésima quinta legislatura.

