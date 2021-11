Lachitá abrirá bloqueo carretero solo por un día

-El paso del tramo carretero Cajonos – Villa Alta estará abierto para su libre transito con un horario especifico.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca .-A través de un comunicado con fecha del 07 de noviembre del presente año , habitantes de la comunidad de Santo Tomas Lachitá, en acuerdo de asamblea determinaron que estará abierto a partir de este lunes , el paso del tramo carretero Cajonos -Villa Alta ,siendo este el único día en que se permitirá el libre transito.

El horario en que permanecerá abierto será de las cuatro de la mañana hasta las 8 y posteriormente de cuatro de la tarde a 8 de la noche.

Dicha comunidad se mantiene en pie de lucha en contra del ayuntamiento de San Melchor Betaza desde el pasado 5 de septiembre, en la cual exigen igualdad, transparencia y respeto en la repartición de los recursos municipales, además denuncian actos de corrupción y cacicazgos políticos en ese ayuntamiento.

Santo Tomás Lachitá, forma parte del Frente de Agencias Municipales de la Sierra Juárez y que lo conforman 15 agencias del sector Zoogocho, Cajonos y Villa Alta, con el fin de apoyarse ya que señalan que todas enfrentan el mismo problema, sobre la asignación de los recursos públicos que les corresponden.

San Melchor Betaza recibe anualmente 2 millones 170 mil pesos, de los cuales un total de 42 mil 332 pesos le corresponden de manera mensual a Santo Tomás Lachitá.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario