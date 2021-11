Inicia SSPO Jornada de Capacitaciones en Prevención del Delito para autoridades municipales de Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 08 de noviembre de 2021.- La Dirección General de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), anunció el arranque de una Jornada de capacitaciones en la entidad para el manejo y aplicación del Programa Integral de Prevención Social del Delito de la Violencia y de la Delincuencia.

En esta primera etapa, la jornada se realizará del 8 al 10 de noviembre del presente año y se capacitarán a autoridades de seis municipios del distrito de Etla en los Valles Centrales de Oaxaca, teniendo como sede el auditorio del archivo municipal de San Pablo Etla.

Con esta capacitación, la SSPO a cargo del Secretario Heliodoro Díaz Escárraga busca acercar a la población jornadas informativas que les proporcionen las bases para evitar escenarios que imposibiliten la sana convivencia social, promoviendo de este modo las herramientas necesarias para impedir que niños, niñas, jóvenes y adultos sean víctimas de delitos.

Esta capacitación la reciben autoridades e integrantes de las Unidades Municipales de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Guadalupe Etla, Nazareno Etla, San Agustín Etla, San Francisco Telixtlahuaca, San Pablo Etla y San Pablo Huitzo.

Posteriormente del 16 al 19 de noviembre se capacitarán autoridades de Santo Tomás Mazaltepec y autoridades de Santiago Tenango con el objetivo de generar programas específicos en cada municipio que sirvan de apoyo para combatir conductas antisociales y delictivas en niñas, niños, adolescentes y juventudes oaxaqueñas.

Además del “Programa Municipal de Prevención del Delito”, los municipios recibirán capacitación en los temas “El Papel de la Familia en la Prevención de la Violencia y la Delincuencia”, “Prevención de la Violencia de Género”, “Prevención de los Riesgos en Internet”, “Derechos Humanos”, “Cultura de la Legalidad y la Denuncia”, “Prevención de la Extorsión Telefónica”, entre otros.

