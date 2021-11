Hoteleros de Tuxtepec empiezan a repuntar ocupación; en Octubre les fue bien

-Sin embargo, esperan que en noviembre y diciembre les vaya mejor



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Rodolfo Cruz Arroniz, dio a conocer que desde el pasado mes de octubre, empezaron a ver un repunte, por lo que esperan que en este mes de noviembre y diciembre, les vaya mejor.



Puntualizó que esperan que haya un repunte con los diversos eventos que están anunciando en la región y sobre todo en el municipio, y aumente un 10% la ocupación que actualmente está en un 30%, y que con el pasar de los meses ha ido incrementando.



Aseguró que el año pasado tuvieron una ocupación baja, y en este 2021 ha ido incrementando poco a poco, sin embargo, fue claro al decir que la ocupación que tenían hace un par de años, la van a recuperar quizás en 3 años, después de que pase por completo la pandemia.



El Representante de este sector, dijo que los hoteles del municipio y la región están cumpliendo con todas las medidas de sanidad, además de que cumplen con los lineamientos que les pide la Jurisdicción Sanitaria, aunado a que muchos están aplicando diversas promociones para atraer más clientes y no cerrar, como lo hicieron algunos hoteles durante el año pasado.

