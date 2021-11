Hijo de diputado de Oaxaca y otro joven, imputados por al menos 4 delitos, detalló Fiscalía de Veracruz

-José Alberto “N” y Oliver “N”, son probables responsables de los delitos de lesiones, delitos contra la salud, daños dolosos y contra las instituciones de seguridad pública.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que José Alberto “N”, hijo del diputado oaxaqueño Gustavo “N” también detenido, y Oliver “N”, fueron imputados por al menos la comisión de cuatro delitos en territorio veracruzano.

Los hombres fueron imputados como probables responsables de los delitos de lesiones, delitos contra la salud, daños dolosos y contra las instituciones de seguridad pública.

En un comunicado, la Fiscalía veracruzana indicó que la autoridad procedió contra dos objetivos prioritarios en Córdoba.

La Fiscalía Regional zona Centro-Córdoba, obtuvo en audiencia inicial la procedencia de imputación, en contra de José Alberto “N” y Oliver “N”, como probables responsables de los delitos mencionados, los cuales quedaron asentados dentro del Proceso Penal 525/2021.

El documento indicó que José Alberto “N” y Oliver “N” fueron presentados en audiencia inicial donde la autoridad judicial calificó de legal la detención, así como les impuso la medida cautelar privativa de libertad y estableció que el día 11 de noviembre se dé la continuación de audiencia inicial.

En la imagen de la ficha donde se da a conocer la detención e imputación de los delitos, se llama a la población a que si los reconoce como probables responsables de algún delito, que denuncien.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario