Falta de servicios básicos, motivo principal de movilizaciones en Tuxtepec

-El regidor de Gobernación, señaló que por el momento no hay problemas que alteren el orden



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Gobernación de Tuxtepec, Gaudencio Solís informó que la falta de servicios básicos, ha sido el motivo de muchos conflictos que se han presentando en este municipio, así como la invasión de terrenos.



Explicó que hay diversos motivos que han provocado manifestaciones en el municipio, y a pesar de que han tratado de darle solución a los diversos problemas, no se logra abastecer todas las necesidades que se presentan.



“los problemas se dan a través de las invasiones, problemas de agua potable, urbanización, cada día la gente es más exigente, obviamente hay casos donde la gente no le entra, no pagan el agua, no van al corriente con el predial”, agregó, por lo que reiteró que esto los limita, y si todos contribuyeran con el pago de los impuestos, estarían apoyándolos y todo sería diferente.



Descartó que por el momento no hay conflictos que alteren el orden del municipio, y mencionó que solo se presentó el de la Colonia El Castillo por la falta de agua, sin embargo ya se solucionó.



En otros temas, el concejal, puntualizó que a pesar de los diversos esfuerzos en tener el reglamento de medio ambiente, no van a poder concluirlo y lo dejarán en un 85% de avances; los motivos fueron que hubo cambios de directores de medio ambiente y cuando lograban avanzar con uno, todo eso se perdía cuando lo cambiaban, aunado a que para poder realizar este reglamento tenían que apoyarse de estatal de medio ambiente, adaptándolo al municipio, lo que provocó más trabajo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario