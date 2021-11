Entrega IEEPO órdenes de adscripción y Formatos Únicos de Personal a docentes

-El director general, Francisco Ángel Villarreal formalizó el ingreso de maestras y maestros al CRENO y a la Escuela Normal Experimental de Huajuapan.

Oaxaca de Juárez, Oax., 08 de noviembre de 2021.- En un hecho histórico y sin precedentes, derivado de los procesos de promoción e ingreso de las Escuelas Normales, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal entregó órdenes de Adscripción y Formatos Únicos de Personal (FUP) a 20 docentes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) y de la Escuela Normal Experimental de Huajuapan (ENEH).

Con apego a la normatividad y a los principios de legalidad y transparencia, cumpliendo con el compromiso de otorgar certeza laboral a maestras y maestros como es prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa con los nuevos ingresos, se busca contar con perfiles adecuados para impartir clases en estas dos Escuelas Normales.

En la ceremonia protocolaria, el Director General del IEEPO mencionó que con estos procesos también se logra la mejora de las condiciones laborales e ingresos económicos de las maestras y los maestros; además del respeto a sus derechos y un trato digno de parte de la autoridad educativa en la entidad, que en la actual administración ha procurado generar condiciones óptimas para el desempeño de sus actividades frente a grupo.

Acompañado del Subdirector General de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez y del titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes del IEEPO, Carlos Alberto Cuevas Cervantes, Francisco Ángel Villarreal destacó que luego de varias décadas, resultado de la nueva relación con el magisterio, cordial y respetuosa, se lleva a cabo la entrega de estos documentos que les representan certeza laboral.

Reconoció la vocación y disposición de maestras y maestros que han trabajado con responsabilidad y compromiso. “Ustedes educan a los que van a formar, en sus manos tienen el recurso más importante. Son las conciencias que van a dirigir al estado en un futuro”, enfatizó.

A nombre de los beneficiados, los maestros Gonzalo Guadalupe Hernández Méndez, jefe del área de psicopedagogía del CRENO y Homero Enríquez Ramírez, de la Escuela Normal Experimental de Huajuapan, señalaron que estos procesos que se llevan a cabo priorizando criterios como la antigüedad, son un incentivo para quienes por largo tiempo han esperado un espacio administrativo y ahora ven el resultado de sus esfuerzos laborales.

“Agradezco mucho al Director General del IEEPO que se ocupe de fortalecer el equipo docente de las normales porque de ello dependen en gran medida los nuevos profesores que están en formación. Pongamos todos nuestros esfuerzos para aportarle a la educación en Oaxaca”, indicó Homero Enríquez Ramírez quien se incorpora a la ENEH, donde realizó sus estudios profesionales.

Cabe señalar que el ocho de octubre del presente año, se operaron dos cadenas de promoción (una por jubilación y otra por defunción) beneficiando a 15 docentes, de ellos 13 son trabajadores y dos nuevos ingresos en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO).

Asimismo, en la Escuela Normal Experimental de Huajuapan (ENEH), se llevaron a cabo los procesos de ingreso de cinco docentes.

