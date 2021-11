En una semana aumentó 11.5% de casos COVID-19, la pandemia continúa, sigue las medidas preventivas

-La ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones a causa del SARS-CoV-2 fue de 33.2%.

-Durante los últimos siete días se aplicaron 28 mil 522 dosis de las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer-BioNTech a población de 18 a 39 años, adolescentes de 12 a 17 años y rezagados.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de noviembre de 2021.- Durante el período comprendido del 31 de octubre al 6 de noviembre, la entidad registró un acumulado de 81 mil 888 casos confirmados de COVID-19, observando un ligero aumento con respecto a la semana anterior, pasando de 408 a 455 registros esta semana, lo que representa un 11.5%.

Así lo informó la directora de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Aminta Vargas Santos, en representación del secretario de Salud de la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, durante el resumen semanal de la situación epidemiológica actual de la pandemia por COVID-19 en la entidad.

Destacó que el promedio de ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones derivadas de esta patología fue de 33.2%. Además, se reportaron 32 desafortunados decesos a causa de esta enfermedad respiratoria.

Asimismo, siguiendo la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, mencionó que durante este lapso se aplicaron 28 mil 522 dosis de las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer-BioNTech a población de 18 a 39 años, adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades específicas y rezagados que acudieron a las sedes donde se llevó a cabo la inmunización.

En este sentido, la funcionaria estatal reiteró el llamado e invitación a padres, madres o tutores para que no dejen pasar la oportunidad de llevar a vacunar a sus hijas e hijos con factores de riesgo a los puntos activos y con ello proteger a este grupo de la población.

Vargas Santos dijo que con base al “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19” emitido por el Gobierno Federal, Oaxaca permanecerá hasta el domingo 14 de noviembre en color verde y aunque el riesgo de contagio sigue siendo bajo, debemos aplicar todas las medidas sanitarias para evitar un incremento de casos activos, hospitalizaciones y muertes.

Precisó que la pandemia sigue activa y por ello no hay que bajar la guardia, en la casa, oficina y espacios públicos se debe continuar con todas las acciones de prevención para evitar enfermar, como usar de forma correcta el cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, al estornudar o toser cubrirse con el ángulo interno del codo, evitar acudir a eventos masivos y reuniones en lugares cerrados con poca ventilación.

“Solo con disciplina podemos frenar este virus y transitar de manera gradual hacia la nueva normalidad. ¡Prioricemos la salud y la vida! ¡Recuerda que, si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos!”, puntualizó.

