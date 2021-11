Diputados priístas cambian fecha de registro en el Congreso de Oaxaca

-Lo harán este martes por la tarde

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Los Diputados y Diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cambiaron la hora y fecha de su registro ante el Congreso del Estado, ahora será el martes por la tarde, hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales tomaron esta decisión.

El registro de los legisladores priístas estaba programado para este lunes por la mañana, ya que el orden se asignó conforme al número de integrantes de su fracción parlamentaria, por lo que correspondió a MORENA hacerlo el domingo, mientras que el lunes se programó a legisladores del PRI, PAN y PRD, siendo estos últimos partidos quienes si acudieron a registrarse.

De manera extraoficial se sabe que el motivo de este cambio es para ver lo que procederá con el espacio que continúa por ocuparse, luego de la detención del Diputado Local Gustavo Díaz Sánchez, quien se reeligió y es que vale la pena mencionar que el suplente de Díaz Sánchez falleció por Covid, por lo que están analizando qué pasará con la diputación que le corresponde al distrito 01.

Cabe mencionar que el Diputado Gustavo Díaz Sánchez fue detenido la tarde del jueves 4 de noviembre en el municipio de Fortín de las Flores del estado de Veracruz, luego de que fue a preguntar sobre la la detención de su hijo, el viernes el Gobernador del Estado de Veracruz Cuitlahuac García, confirmó la detención del legislador oaxaqueña, quien recientemente fue remitido al penal de Pacho Viejo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario