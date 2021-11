Destacada mujer en el sector de la salud, gana convocatoria para dirigir el Hospital Civil de Oaxaca

-Eugenia Ruiz Dávila es investigadora, Licenciada en Enfermería y cuenta con 45 años de experiencia en el sector de la salud, donde se ha desempeñado en diferentes áreas.



Redacción TvBus



Oaxaca de Juárez, Oax. Por medio de una Convocatoria pública y abierta emitida por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), fue elegida Eugenia Ruiz Dávila como directora del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” y quien tomará protesta el 16 de noviembre.



La ganadora es licenciada en Enfermería, egresada de la Facultad de Enfermería de Veracruz y entre sus más reciente funciones se destaca su cargo como Consejera de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO), del 2017 al 2021.



Pero, además, cuenta con 45 años de experiencia profesional en el ámbito de la salud pública, medicina, docencia e investigación. Cuenta con dos maestrías, una en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública en el periodo comprendido del 2002-2004, la segunda en Educación Superior por la Universidad La Salle de Oaxaca del 2012-2014 y un doctorado en Alta Dirección por parte del Centro de Postgrados del Estado de México.



La selección de Ruiz Dávila fue parte de un proceso por parte de el Comité Técnico de Selección Temporal, miembro colegiado integrado por diversas instituciones, entre las que destacan: el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), los Servicios de Salud de Oaxaca y su Órgano de Control Interno, quienes evaluaron a candidatos de acuerdo a las bases de la convocatoria.



Ahora la licenciada en Enfermería enfrentará las problemáticas del hospital con mayor demanda en el estado de Oaxaca, el cual desde hace varios años vive una crisis de insumos y espacios.

