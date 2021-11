Con vehículo robado se mueve brigada de Salomón Jara en Oaxaca

-La unidad tipo URVAN fue robada de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos el día 8 de abril del 2021 y este lunes se localizó por medio del REPUVE.



Redacción Tvbus



Oaxaca de Juárez, Oax. La brigada del senador de Morena Salomón Jara se desplazaba por Oaxaca en una unidad robada, de acuerdo al reporte policial que conformó el hecho la mañana de este lunes al ser detenido el vehículo.



El aspirante a gobernador de Oaxaca mantiene vigente una campaña de promoción por medio de lo que denomina “Brigadas de Salomón Jara”, una de estas fue detenida por la Policía Vial Estatal en la vía federal 190, Oaxaca-México.



La localización de la unidad marca NISSAN, tipo URVAN modelo 2017 se realizó la mañana de este lunes por medio del arco del Registro Público Vehícular (REPUVE), pues la camioneta había sido reportada legalmente como robada el 8 de abril del 2021 en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.



A bordo de la unidad con placas PVL647C iban autoridades y simpatizantes de Morena de Santiago Juxtlahuaca, de la región Mixteca, quienes acudían a la región de Valles Centrales para una reunión con la Secretaría General de Gobierno.

