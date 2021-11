Con bloqueo en “Caracol”; pobladores de Pueblo Viejo en Chiltepec, exigen a su presidente cumplir acuerdos

-Aseguran que Martín García no ha cumplido con los acuerdos de entregar en pagos, los recursos de su obra prioritaria que asciende al millón de pesos.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Pobladores de la comunidad de Pueblo Viejo en el municipio de San José Chiltepec, bloquearon la caseta del puente “Caracol” en Tuxtepec, buscando llamar la atención del Gobierno Estatal para atender el actual conflicto en el que viven, pues argumentan que el presidente municipal Martín García Hernández no les ha cumplido con los recursos pactados luego de vencerse el plazo otorgado para la continuación de sus obras.

En un principio se concentraron en el palacio municipal chiltepecano, para exigirle al edil que les cumpla con el adeudo, sin embargo al no tener respuesta alguna decidieron tomar la caseta de cobro ubicada en los límites de Oaxaca y Veracruz, argumentando para que sea el propio Gobernador Alejandro Murat quien llame a cuenta al edil para que cumpla con su compromiso.

Aunque en un inicio no quisieron dar entrevista, los inconformes aseguraron que sólo buscan que el municipe entregue los recursos faltantes que se dividiría en varios pagos y que tiene hasta el 15 de diciembre para terminar, sin embargo comentaron que hasta el momento no se ha cumplido y es por eso la molestia de los pobladores.

Así también, mostraron los documentos de los acuerdos con el presidente Martín García donde aseguran que se comprometío a entregar los recursos para terminar con la agencia de policía y el pago del adeudo con Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el bombeo de agua potable.



Según la documentación, este pago asciende al millón de pesos y es por eso que se dijeron preocupados, a poco más de 50 días de que se termine su administración, por lo que esperan que el Gobierno del Estado tome cartas en el asunto para resolver este conflicto en ese municipio cuenqueño.

Aunque con un bajo perfil también se hizo presente el agente de Policía Efrain García Castellano, quien el pasado 22 de octubre sufrió un asalto a la altura de la desviación a Pinacho, donde le arrebataron la cantidad de 225 mil pesos, por lo que presuntamente pudo haber optado en no hacerse notar y fue el resto de la población quienes decidieron tomar acciones para exigir sus recursos.

