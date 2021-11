Caravana migrante entró a Oaxaca; está por determinarse su nueva ruta por el interior del estado

-De los más de 3 mil 500 extranjeros, se conoce de forma preliminar que al menos la mitad son menores de edad.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, el pasado 23 de octubre con destino a la Ciudad de México, tras haber ingresado ayer a Los Corazones del municipio de San Pedro Tapanatepec, tomó su camino hacia Chahuites, Oaxaca.

La caravana habría acordado no pasar por Oaxaca, debido al temor de un operativo de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) que pudiera frenar su avance, sin embargo, todo transcurrió en calma.

Habrían considerado dirigirse a la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez , no obstante luego de una asamblea grupal decidieron retomar su plan original al no conseguir medios de transporte, que facilitaran su llegada a Tuxtla.

Así, el contingente integrado por unos 3 mil 500 extranjeros, la mitad menores de 7 años, abandonó el territorio chiapaneco tras recorrer 246 kilómetros en 16 días, durante los cuales solo en una ocasión se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional.

El avance posible de los migrantes podría ser a través de la ruta Los Corazones-Chahuites, Tapanatepec-Zanatepec y la Ventosa-Juchitán.

Podrían seguir hacia Matías Romero o ir de nuevo a Veracruz.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario