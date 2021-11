Asegura Dirección de salud en Tuxtepec, que bajas temperaturas aumentan riesgo de contagios por covid e influenza

-Dijo además que el frío trae complicaciones respiratorias agravando más la salud, sobre todo para los que padecen de alguna enfermedad crónica, hipertensión, obesidad y adultos mayores.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Asegura Abel Jiménez Gómez Jefe de la unidad de Salud en Tuxtepec, que con el cambio climático y las bajas temperaturas crece el riesgo para contraer algunas enfermedades, pues señaló que con el frio las defensas bajan y quedan vulnerables ante contagios de covid-19 y la influenza.

Por esta situación, pidió a la población protegerse lo más que pueda y los exhortó a ejercitarse, así también a cambiar los hábitos alimenticios, recomendando sobre todo la vitamina C como prioridad para protegerse de las enfermedades estacionarias.

Destacó que los más vulnerables son los que padecen enfermedades de hipertensión, crónicas, obesidad y adultos mayores pues indicó que el más común en estas fechas, son las complicaciones respiratorias y suelen tornarse graves en personas que padecen algún mal de los antes mencionados.

De esta mamera explicó que son necesarias las vacunas para protegerse y comentó, que esto va desde los recién nacidos hasta la vida adulta, pasando por los que se encuentran en la vulnerabilidad con enfermedades permanentes y de gravedad, pues aseveró que la llegada de las bajas temperaturas ponen en riesgo a la población entera, por lo que espera que estas recomendaciones sean tomadas en cuenta para evitar consecuencias.

