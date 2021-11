Anuncian “Copa Revolución” torneo de futbol de campeones en Tuxtepec

-Serán 10 los equipos que participen en esta justa deportiva el próximo 21 de noviembre en los campos Chávez del muro bulevar Francisco Fernández Arteaga. Aquí las reglas del juego.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La “Copa revolución” vuelve a Tuxtepec ante el semáforo verde de la pandemia. Los campos del muro bulevar volverán a abrirse de forma oficial con este torneo que pretende reunir a más de 10 equipos de futbol.

En conferencia de prensa, el Director de Deportes Municipal y organizadores de la liga de futbol anunciaron que esté próximo 21 de noviembre se llevarán a cabo los primeros partidos en el campo Chávez del muro bulevar Francisco Fernández Arteaga, donde disputaran los equipos que han sido campeones en cada liga respectivamente.

Juan Carlos Nava, director de Deportes, expresó que estas justas deportivas se pospusieron debido a la pandemia de covid y la falta de condiciones de salud, pero ante el semáforo verde ya se permite reanudar algunas actividades, como esta que se retoma luego de dos años de inactividad.

El torneo antes conocido como “Copa Independencia”, y ahora denominada “Copa Revolución”, contempla reglas importantes para el buen desarrollo de los encuentros.

REGLAS

-Víctor Manuel Dehesa Jiménez, uno de los organizadores, indicó que participarán los campeones que están dentro del proyecto, en caso de que un campeón gane en uno o más ligas, el representante determinará el equipo que representará su liga durante este torneo.

-La fecha del evento será a partir del 21 de noviembre en las instalaciones de los campos Chávez en el muro bulevar Francisco Fernández Arteaga.

-Cada equipo participará con su plantilla actual registrada y se le permitirá el ingreso de tres refuerzos, los cuales deberán haber participado dentro del torneo para participar en la presente copa.

-Cabe mencionar que por pandemia y ante la falta de reactivación de las ligas, se dará como única ocasión esta oportunidad de incorporar refuerzos a sus equipos.

-Cada jugador deberá presentar una cedula firmada y sellada por los representantes de sus ligas, en caso de que no cuenten con una cedula de inscripción, no podrán participar, además de que no se permitirá que los presidentes o delegados de la liga que ingresen a jugadores que no participaron durante las ligas, serán sancionados.

-El torneo será relámpago con eliminación directa, en caso de empates habrá tiro de tres penales y en la final habrá tiempos extras de 10 min cada uno.

-Se realizará un sorteo tipo tómbola por el cual se dará a conocer los primeros enfrentamientos de la copa y los horarios se darán a conocer al momento de la inauguración del torneo en el campo Chávez, a partir de las 9:00 de la mañana.

-Las primeras rondas de los partidos serán de 25 minutos por tiempo, los consecuentes de 30 min y las finales en caso de tiempo extra será de 10 cada uno.

-Los equipos estarán comprendidos por siete jugadores más el portero por lo que será futbol ocho.

Con la finalidad de garantizar juegos recreativos, familiares deportivos; no se permitirán las barridas como jugadas para evitar pleitos o disputas durante el terreno de juego, ya que al tratarse de un torneo de puros campeones deberá haber disciplina entre los jugadores.

-Todo jugador que agreda al cuerpo arbitral o cause una pelea con otro jugador o sea participante en el pleito, se determinará junto a los representantes la formalidad de actuar en consecuencia con severidad ante los malos comportamientos de los jugadores, con sanciones que irán desde 6 y 12 meses hasta la muerte deportiva de todas las ligas pertenecientes a este torneo.

-Finalmente, la premiación se realizará con una copa conmemorativa y alusiva al torneo “Copa Revolución”.

