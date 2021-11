Al penal de Pacho Viejo, diputado de Oaxaca; le dictaron prisión preventiva

-Mientras que el registro de diputados del PRI se programa para esta semana en el Congreso de Oaxaca para la 65 Legislatura, el aún legislador del PRI y quien fue reelecto se encuentra en prisión en el penal de Coatepec; su hijo, al penal de La Toma, de Amatlán de los Reyes

Tuxtepec, Oax., 8 de noviembre de 2021.- El diputado de Oaxaca por el PRI, Gustavo “N”, recibió prisión preventiva y fue trasladado al penal de Pacho Viejo, Coatepec en el estado de Veracruz, mientras que su hijo José Alberto “N”, al penal de La Toma de Amatlán de los Reyes.

Este fin de semana un juez de Control legalizó la detención del diputado, donde esperará la próxima determinación del juez y conocer si es vinculado a proceso o no.

Gustavo “N”, alias “El Gato”, fue detenido el pasado jueves por la Policía Estatal de Veracruz por el presunto delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos.

La detención del aún diputado del PRI fue confirmado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el viernes pasado, y quien refrió que la ley se aplicaría por igual.

Pero además, Gustavo “N” fue reelecto a repetir el cargo a partir del próximo 13 de noviembre, pero su situación penal le impedirá su registro como diputado, el cual comienza esta semana en el Congreso de Oaxaca y días después, se realizará la toma de la 65 Legislatura.

Así también se dio a conocer que el hijo del diputado, José Alberto “N” alias “Pelón”, y otro joven identificado como Oliver “N” fueron trasladados al penal de mediana seguridad La Toma en el municipio de Amatlán de Los Reyes.

