Nombran a Pipe Emanuel, Coordinador del PT en el Distrito Federal 01

-Tendrá como tarea principal incrementar el número de militantes en la región.

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Foro de Seguridad, paz y justicia, que se realizó en Tuxtepec, se nombró a Felipe Emanuel Domínguez mejor conocido como Pipe Emanuel como Coordinador del Partido del Trabajo en el Distrito Federal 01.



Posterior a su nombramiento, dijo que entre las acciones que debe de emprender es la de incrementar el número de militantes, rumbo al próximo proceso electoral en busca de la gubernatura, además de que los trabajos del PT en este distrito estarán coordinados por él.



Agregó que al momento el PT tiene un número de 3 mil afiliados en la Cuenca, por lo que aseguró que va a trabajar para incrementar esta cifra, y no descartó caminar por todos los municipios de la Cuenca, y sobre todo en Tuxtepec.



Así mismo, puntualizó que otra de las tareas que tiene es la de buscar firmas para que se realice la consulta de revocación del mandato, por lo que reiteró que con este cargo empezará a caminar próximamente.



Felipe Emanuel, mejor conocido como Pipe Emanuel, fue candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec por el PT en el pasado proceso, y ahora tras permanecer trabajando en el partido fue nombrado Coordinador en este distrito federal 01.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario