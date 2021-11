Anuncia Benjamín Robles que PT va en alianza con MORENA y el PVEM

El martes se presentará de manera oficial esta alianza en 6 estados, entre éstos Oaxaca.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca Benjamín Robles Montoya, señaló que será el próximo martes que los dirigentes del PT, MORENA y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anuncien que irán juntos para el próximo proceso electoral, en 6 estados entre éstos Oaxaca.

Puntualizó que para elegir a quien va a encabezar esta alianza será mediante una encuesta, por lo tanto el mejor “posicionado” será el que abandere este proyecto, “la intención es ir juntos en los 6 estados, eso es lo que queremos anunciar el próximo martes”, reiteró.

En cuanto a sus aspiraciones, señaló que se estará registrando en su momento, sin embargo reiteró que será el mejor posicionado “esa es la ruta”.

Por lo tanto en esta encuesta además del nombre de Benjamín Robles por el PT, estará el de Susana Harp, Irma Juan Carlos, Salomón Jara y Alberto Esteva, Adelfo Regino, Luis Antonio Ramírez por MORENA y por el Partido Verde Raúl Bolaños, por mencionar algunos, siendo en diciembre cuando se tenga al abanderado de esta alianza que se va a presentar en próximos días.

Así mismo, dijo que la ruta para lograr el cambio en el estado es a través de la unidad, y así lo van a lograr, por lo que reiteró que seguirá apoyando al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que al estado le vaya mejor.

Estas declaraciones de Robles Montoya fueron en el marco de su visita a Tuxtepec, en donde se realizó el Foro enfocado en temas de Seguridad, paz y justicia, en donde escucharon a los militantes en estos temas, y con estas demandas se va a integrar una plataforma política electoral, misma que se va a presentar el 28 de noviembre.

