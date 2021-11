Destacan artesanos oaxaqueños en Gran Premio Nacional de Arte Popular 2021

-Las y los creadores populares obtuvieron 12 galardones y 3 reconocimientos especiales en la XLVI Edición Premio Nacional de Arte Popular”

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2021. El Complejo Cultural Los Pinos fue sede de la ceremonia de premiación del XLVI Edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2021, en donde artesanas y artesanos oaxaqueños recibieron en esta ceremonia doce galardones y tres reconocimientos al “Premio a la Trayectoria Artesanal 2021”.

En la ceremonia destacó en el primer lugar de la categoría Algodón brocado o bordado, tejido en telar de pedal o telar de cintura Liliana Paola Pinzón Palafox de San Mateo del Mar, por su pieza “Xi Kambaj”, huipil tejido en telar de cintura, técnica de trama suplementaria, teñido con tintes naturales.

En la categoría Lana brocada o bordada, tejida en telar de pedal o telar de cintura, el primer lugar fue paraJustina Rosa González de Putla Villa de Guerrero por su huipil de lana “Ri’ nin too matziji” tejido en telar de cintura, teñido con tintes naturales.

De Huautla de Jiménez, Boris de Jesús García Ildefonso recibió el primer lugar en Trajes tradicionales completos, con la pieza “Najño xibixan(ropa de boda)”, elaborada con algodón nativo, hilado a mano, tejido en telar de cintura en técnica de gasa sencilla, teñidos con tintes naturales.

Daniel Alberto García Rojas de Santa Lucía del Camino, fue reconocido con el primer premio en la categoría Bordado en tela industrial, con un “Paño para tepache de mayordomía”, realizado en randa de aguja tejida sin tela de sostén, empuntado fino de piojito y rematado con cuentas de vidrio.

En la categoría de materiales diversos, el primer lugar fue para Miguel Martínez Merino de Pinotepa de Don Luis, por su jícara labrada a mano, pintada con pintura acrílica.

Asimismo, se entregó el reconocimiento al primer lugar al artesano de San Bartolo Coyotepec José López Aragón, en la categoría de barro natural o alisado libre de plomo. La pieza galardonada tiene por nombre “Los mantequeros”, que consta de un par de apaxtles zapotecos de origen prehispánico, hechos de barro modelado y alisado con piedra de río.

En esta misma categoría fue premiado con el segundo lugar Rufino Cruz Jiménez, de Tamazulápam del Espíritu Santo, quien compitió con una “Olla tamalera tradicional con tapa”, barro modelado y alisado con piedra de río.

Eva Iraís Mendoza Antonio, de Santo Tomás Jalieza, obtuvo el segundo lugar en Algodón tejido en telar de pedal o telar de cintura con su fajilla “Tejiendo historia”, elaborada en telar de cintura con acabados en muñecos con hilos de algodón y seda.

De Pinotepa de Don Luis, Carolina Hernández Hernández obtuvo el segundo lugar en la categoría de Algodón tejido en telar de pedal o telar de cintura con su pieza “Huipil ceremonial de San Juan Colorado”, elaborada en telar de cintura con hilos de algodón, hilado en malacate, teñidos con tintes naturales.

En tanto, Jesús Armando Rodríguez Cruz, de Santiago Niltepec, se hizo del segundo premio con la pieza “Guié cahui cayale”, huipil de estilo antiguo teñido con añil, bordado a mano con aguja de gancho, elaborado con hilaza de algodón.

En textiles, el premio a la Mejor Obra Tradicional en Diseño, Técnica y Material con Aplicación de Tintes Naturales, fue para Socorro Paulina López de Pinotepa de Don Luis, con la pieza “Posahuanco tradicional”, elaborada de tres lienzos con tinte natural caracol púrpura, grana cochinilla y añil.

De San Padro Cajonos, Hilda Fernández Jiménez se hizo acreedora de una Mención Honorífica por su rebozo “Flor de margarita”, tejido en telar de cintura, con seda teñida con azul índigo, hilado con malacate.

Se reconoció en esta ceremonia con gran emotividad con el Premio a la Trayectoria Artesanal a los maestros: José García Antonio de San Antonino Castillo Velasco; la artesana Guillermina García Alcántara de Ocotlán de Morelos; y Faustina Sumano García, de San Juan Chilateca.

A los anteriores reconocimientos para el arte popular oaxaqueño, se suman a esta ceremonia los galardones otorgados a finales del mes de octubre en la premiación del Premio Nacional de Cerámica 2021 en donde se galardonaron a las y los artesanos:

Brian Gregorio Corres Hernández de San Andrés Huayapam, quien recibió el Premio Nacional de la Cerámica. De Tamazulápam del Espíritu Santo, Soila Rodríguez Jiménez se hizo acreedora del Premio Jalisco de Cerámica con su pieza “Florero tradicional 60 bocas”.

En tanto que Prisciliana Pérez Díaz de Santa María Tlahuitoltepec, recibió el Premio San Pedro Tlaquepaque por su pieza “El gallo cántaro”.

Por su parte, la maestra del barro policromado, Guillermina Aguilar Alcántara, de Ocotlán de Morelos, obtuvo el Premio Pantaleón Panduro.

A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA), Nadia Clímaco felicitó a las artesanas y artesanos galardonados y refrendó el compromiso con el sector artesanal de las ocho regiones de Oaxaca.

Clímaco Ortega, agradeció a la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat y a la titular del del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) Emma Yanes Rizo, por el apoyo permanente a las y los artesanos oaxaqueños, ya que con estas actividades se impulsa e incentiva con talleres para continuar con las practicas artesanales que dan vida a piezas que por su aportación cultural y artística enaltecen al arte popular y a la cultura de nuestro país.

En su oportunidad, Nadia Clímaco, invitó a las y los artesanos a ser partícipes de los concursos estatales y nacionales, “ya que son grandes oportunidades donde es posible reconocer su magnífica labor, además de engrandecer la maestría con la que utilizan sus técnicas y herramientas ancestrales y sobre todo, engrandecer la riqueza cultural que da valor e identidad a nuestro estado”.

Este evento fue presidido por la directora del Fonart, así como por Cándida Fernández, presidenta del Fomento Cultural Citibanamex A.C., la Fundación Roberto Hernández Ramírez y la Fundación Alfredo Harp Helú.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario