Contribuye IEEPO con material bibliográfico al rescate y revitalización del chocholteco, lengua en peligro de extinción

-El director general, Francisco Ángel Villarreal entregó mil ejemplares del Vocabulario Bilingüe Chocholteco–Español y material didáctico y bibliográfico para 16 escuelas de la Mixteca

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de noviembre de 2021.- Contribuyendo a la preservación y rescate de las lenguas indígenas de la entidad, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, entregó mil ejemplares del Vocabulario Bilingüe Chocholteco–Español y mil del Manual de Lecto Escritura en Chocholteco, ambos elaborados por docentes y hablantes de la zona, así como materiales bibliográficos y didácticos para 16 escuelas de educación básica de la Mixteca.

Vinculados al proyecto de Revitalización del Chocholteco, que desde el Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos 2019 y 2020 el Instituto apoya, los planteles beneficiados, los cuales operan bajo el esquema de telesecundaria, atienden a 480 alumnos y alumnas quienes ahora contarán con material para fortalecer los conocimientos sobre esta lengua materna en peligro de extinción.

En la ceremonia que contó la asistencia de hablantes del Chocholteco, presidentes municipales, representantes y docentes de las Telesecundarias de Tlacotepec Plumas, San Miguel Tulancingo, San Pedro Buenavista y Tepelmeme Villa de Morelos, el Director General del IEEPO destacó que las lenguas originarias transmiten cultura, valores y conocimientos tradicionales, por lo cual es ineludible preservarlas y transmitirlas a las siguientes generaciones.

Acompañado del subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, mencionó que en el caso del Chocholteco, resultado de la labor que se ha realizado, de 12 hablantes con posibilidad de movilizarse para enseñar la lengua, en la encuesta del INEGI 2020 ya se reflejan 847 personas que refieren hablar Chocholteco, entre ellas 449 hombres y 398 mujeres.

Por su parte, el supervisor de Telesecundarias, Bernardo Serra Santiago, señaló que la entrega del material es un hecho histórico y destacó el trabajo institucional que se ha realizado a nivel región a través de un consejo que integran 19 autoridades municipales y agrarias y un comité regional de cultura comunitaria para la recuperación de esta lengua indígena que solo permanece en cuatro municipios de la zona.

A través del proyecto de Revitalización del Chocholteco, el IEEPO ha impulsado capacitaciones para la enseñanza de la lengua materna impartidas por especialistas del CIESAS, adquisición de materiales bibliográficos y didácticos, así como en la reproducción del Vocabulario Bilingüe Chocholteco – Español y el Manual de Lecto Escritura en Chocholteco, elaborados por hablantes de la zona.

Entrega simbólica de computadoras a Servicios de Educación Especial

Por otra parte, en las acciones para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como parte del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, el Director General del IEEPO entregó computadoras a 50 servicios de Educación Especial.

Con un reconocimiento a su valiosa labor, con amor y paciencia, hacia alumnos con necesidades educativas especiales, resaltó que los apoyo benefician en esta ocasión a 14 Centros de Atención Múltiple (CAM), 24 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Especial (USAER) y 1 Unidad de Orientación al Público (UOP).

