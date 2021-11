“Vamos a buscar la unidad”: Presidente Electo de Chiltepec

Aseguró que trabajará por su municipio para que a todas las comunidades les vaya bien.

Dora Timoteo/Alejandro Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la decisión de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de confirmar el triunfo de Javier Martínez López como presidente electo de San José Chiltepec, éste aseguró que trabajará por la unidad de todos los sectores.

Reiteró que serán un gobierno para todos, ya que se termino el proceso electoral “vamos a buscar la unidad, vamos a buscar la organización, hoy queremos abonar para que al pueblo de Chiltepec le vaya bien”, por lo que aseguró que van a buscar a unidad.

Dijo que ante las necesidades que hay en su municipio, va a trabajar para que a todas las comunidades les vaya bien, y prueba de esto es que ya ha estado tocando puertas en diversas dependencias federales, a pesar de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) había anulado las elecciones.

El Presidente Electo, dijo que este proceso fue muy difícil y cansado pero que al final ganó la voluntad del pueblo, por lo que aprovechó para pedirles a los ciudadanos que no confiaron en su proyecto que van a trabajar en los próximos 3 años por este municipio de la Cuenca del Papaloapan.

Cabe hacer mención que este viernes el pleno de la Sala Regional, determinó que la resolución del TEEO carece de sustento jurídico, por lo que echó abajo esta sentencia que anulaba las elecciones en este municipio, y dieron el triunfo de Javier Martínez López.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario