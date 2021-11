Se levanta bloqueo en Salina Cruz, tras intervención del Titular de la SSPO

-Los pescadores iniciaron el bloqueo en días pasados, exigían equipo y material para trabajar.

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado miércoles pescadores rivereños agrupados en cuatro cooperativas, mantenían un bloqueo, el cual fue retirado en las últimas horas, tras la intervención del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Heliodoro Díaz Escárraga.



El bloqueo fue debido a que el gobierno federal no cumplió con la entrega de equipo y material de trabajo que consistían en artes de pesca y lanchas, lo que orilló a los pescadores a manifestarse en el camino que conduce a la zona donde se realiza la obra de rompeolas, en la agencia municipal de Salinas del Marqués, perteneciente al Puerto de Salina Cruz.



Tras priorizar el dialogo, el titular de la SSPO acompañado de un representante de la Secretaría General de Gobierno (Segego) y otros funcionarios más realizó una reunión de trabajo con representantes del grupo de manifestantes inconforme a fin de dar solución a sus demandas pendientes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario