Por cuarto año consecutivo la Carrera Panamericana será Support Race durante el gran premio de México Formula 1

La Carrera Panamericana el evento automovilístico de velocidad tipo rally en carretera más importante y de mayor recorrido en el mundo formará parte del programa oficial del Gran Premio de México – Formula 1™2021,

De la redacción

Como un ícono del automovilismo a nivel mundial, La Carrera de México ha sido el marco para que grandes personalidades de este deporte motor participen al vivir la experiencia de recorrer panoramas escénicos y diversos ecosistemas, por lo que cruza año con año en su ruta a lo largo y ancho de México.

Desde su creación en los años 50’s, los grandes pilotos de la F1 de aquel entonces como Juan Manuel Fangio quien fuera Campeón en 1953, Umberto Maglioli, Alberto Ascari, Piero Taruffi, Karl Kling, entre otros, despertó, asimismo, el interés de las marcas europeas por participar como: Ferrari, Porsche, Mercedes Benz, Lancia, proyectando a México como un destino para organizar un evento deportivo de primer nivel.

En su época moderna a partir de 1988 otras grandes celebridades han participado en esta nueva era, como los ex-pilotos de Fórmula 1, Eric Comas, Stefan Johansson, Phillipe Alliot, Clay Ragazzoni, Guy Edwards, Luigi Villonesi y sumando, asimismo, a algunas estrellas de Pink Floyd como David Gilmour y Nick Mason presentes en 1989 y grandes hombres de negocios.

Todos ellos han cruzado México de sur a norte en siete etapas contrarreloj. Cada año, alrededor de 80 autos clásicos llevan a cabo etapas de velocidad entre una ciudad y otra y éstas representan el reto más grande para la habilidad, pericia y capacidad de resistir las durísimas condiciones de las carreteras al sortear curvas, caminos angostos bajo condiciones climáticas extremas a velocidades mayores a los 180 km/hora.

Los autos panamericanos que participarán en la F1esta son clásicos invaluables en cuanto a reconocimiento e historia como Buick, Oldsmobile, Ferrari, Porsche, Volvo, Mustang, Studebakers, entre otros.

Como Support Race, La Carrera Panamericana contará con tres participaciones en la pista de 25 min cada uno entre los días 5 y 7 de Noviembre y se contará con una zona de pits, detrás del Main Grand Stand.

EL TRACK TIME SERA EL SIGUIENTE

1 Práctica 25 min

1 Clasificación 25 min

2 Carrera 25 min

Los tres primeros ganadores recibirán premiación en Zona de Pódium de Fórmula 1.

“Tras una exitosa alianza estratégica que establecimos hace 4 años con el Gran Premio de México F1, hemos logrado una gran sinergia entre ambas categorías, frente a la multitud entusiasta del automovilismo en México y el mundo”, comento Eduardo León, Presidente Honorario de La Carrera Panamericana.

“Con este trabajo en conjunto enlazamos ambas competiciones para lograr un mayor renombre a nivel mundial de nuestro MÉXICO. Ambas tienen una gran reputación en el mundo, siendo La Carrera Panamericana la única competencia a nivel mundial en donde todavía se corre en caminos públicos a máxima velocidad con importantes medidas de seguridad por parte del Comité Organizador y de las autoridades, mientras que el Gran Premio de México se ha convertido de nuevo en todo un clásico del calendario, siendo nombrado en tres veces consecutivas el Mejor GP de la temporada cumpliendo al máximo con los estándares de la máxima categoría del automovilismo,” puntualizó Eduardo León, Presidente Honorario de La Carrera Panamericana.

Comentarios

