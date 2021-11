Logramos vincular a proceso a mujer que probablemente intentó robar un vehículo, en Acatlán de Pérez Figueroa

-La imputada y otro sujeto intentaron despojar de su vehículo a la víctima con lujo de violencia, luego de que supuestamente realizaran un depósito por la compra de la unidad.

Oaxaca de Juárez, Oax., 6 de noviembre de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra la persona del sexo femenino identificada como B. J. M. A., probable responsable del delito de robo de vehículo en grado de tentativa, en perjuicio patrimonial de la mujer A. S. L., cometido en jurisdicción de Acatlán de Pérez Figueroa, en la región de la Cuenca.

De acuerdo con la causa penal 281/2021, el 20 de octubre de 2021, la imputada y otro sujeto intentaron despojar de su vehículo a la víctima con lujo de violencia, luego de que supuestamente realizaran un depósito por la compra de la unidad, en inmediaciones del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.

Ante la denuncia de la víctima, la imputada fue detenida en flagrancia por policías municipales, quienes la pusieron a disposición de la Fiscalía General.

En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, el Juez en turno determinó vincular a proceso a la imputada, otorgando medidas cautelares en favor de la víctima y concediendo dos meses para el cierre de investigación complementaria.

