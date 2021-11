Llaman a participar en recolección de firmas para consulta de Revocación de Mandato

La recolección inició el 1 de noviembre y termina el 15 de diciembre, deben de recabar 2, 758, 227 firmas de ciudadanos en el país.

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador Regional de MORENA en la Cuenca del Papaloapan, Elías Olivera, hizo un llamado a la población a participar en la recolección de las firmas, para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la consulta de revocación de mandato.



Dijo que desde el primero de noviembre y hasta el 15 de diciembre deben de recolectar firmas del 3% del padrón electoral que hay en el país, lo que es igual a 2, 758, 227 firmas de ciudadanos de mínimo 17 estados del país, y una vez que se tenga este número de firmas se logre aprobar la consulta sobre la revocación del mandato del Presidente de la República.



Aclaró que hay confusión, ya que muchos ciudadanos no quieren que haya una revocación del mandato del Presidente, por lo que explicó que esto servirá para que se tenga un precedente y en un futuro en los estados se revoque el mandato, de un gobernante que no cumple con las expectativas de los ciudadanos.



La consulta está programada para el 27 de marzo, por lo que invito a los ciudadanos a participar y firmar los formatos cuando pasen por su domicilio, pero además en caso de que no pasen por sus domicilios, pueden acudir a las oficinas de MORENA ubicada cerca de la CFE en Tuxtepec.



Después de la recolección de las firmas, se van a coordinar y así apoyándose del resultado pasada consulta, van crear estrategias que ayuden a que en esta consulta de revocación de mandato, haya más mesas receptoras y con mejores ubicaciones, para que sean más los que participen.

