A 82 días del bloqueo en Casa Oficial en Oaxaca; sindicatos de salud anuncian bloqueos

Son 12 las exigencias, las principales es la recontratación del personal despedido.

Dora Timoteo/ Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado se cumplen 82 días del bloqueo que tienen los integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca en la Casa Oficial, sin que hasta el momento se tengan avances, al contrario les han dado largas a las diversas demandas, principalmente la recontratación eventual despedido durante agosto y septiembre.



El integrante de la Coordinadora Rómulo Alberto Palacios Trejo, señaló que además de la recontratación piden que reincorporen a los ex trabajadores del extinto seguro popular que en su momento hubo un convenio para adherirlos al INSABI, cosa que hasta el momento no se ha dado.



A pesar de las mesas de negociación que se han dado con el gobierno del estado, y de las pláticas con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento no se ha dado, por lo que dijo que se sienten engañados, “los SSO no se han interesado al 100% en entablar mesas de negociaciones”.



Por esta situación y ante el nulo interés de las autoridades, anunció que para la próxima semana alistarán una serie de movilizaciones aunque afecten a terceros, debido a que aseguró que es la única forma en la que el gobierno les hace caso, “vamos a bloquear los cruceros de manera permanente, hasta que tangamos una mesa, no de negociación si no de solución a estos dos puntos principales”.



Pidió la comprensión de la población por las acciones que van a emprender, pero reiteró que es necesario que los apoyen, ya que en muchos centros de salud y hospitales se quedaron sin médicos, quitándole el derecho a la salud a los ciudadanos.

