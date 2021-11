Vacunación contra influenza continuará en centro de vacunación; este 2021, con mejor respuesta ciudadana

-Toma nota: el 6 de noviembre se aplicará la vacuna en el centro de vacunación ubicado sobre Roberto Colorado de la colonia Ex normal, y el día lunes personal de la Jurisdicción Sanitaria 3 recorrerá las comunidades restantes.

Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca. – Las largas filas no dejaron de verse en los puntos de vacunación para la influenza, ubicado en Tuxtepec por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 3, de los Servicios de Salud de Oaxaca.



Adultos mayores, en su mayoría, así como niños y personas con alguna enfermedad, los más interesados en aplicarse el biológico, el cual tras a pandemia de covid-19 ha tenido una mayor aceptación de la población al reconocer la importancia de las vacunas para estar protegidos.



Uno de los puntos de vacunación, que se instalaron del 3 al 5 de noviembre, se ubicó al interior de la terminal de autobuses sobre la calle Matamoros en el centro de la ciudad, donde tan solo el viernes se aplicaron al menos unas 500 dosis del biológico contra la influenza, lo cual fue calificado por el personal de salud como una respuesta positiva a la jornada.



Para esta jornada, la cual concluyó este viernes bajo esta modalidad, también se ha programado aplicación para sábado 6 de noviembre en el centro de vacunación ubicado sobre Roberto Colorado de la colonia Ex normal y para el día lunes 8 de noviembre, una cuadrilla del personal de salud de la Jurisdicción Sanitaria 3 de Tuxtepec recorrerán comunidades restantes.



Para esta jornada se tiene la meta de aplicar 17 mil cuatrocientas dosis en la región de la Cuenca, dando prioridad a quienes padecen alguna enfermedad crónica, mujeres en periodo de gestación, personas con diabetes mellitus y menores de edad.

FOTO: Archivo

