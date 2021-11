TEPJF revoca al TEEO, Javier Martínez es Presidente electo de Chiltepec

-Tras impugnar al TEEO, TEPJE decide confirmar el triunfo de Javier Martínez López

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) en cuanto a la anulación de las elecciones en San José Chiltepec, confirmando el triunfo de Javier Martínez López como presidente de este municipio de la Cuenca del Papaloapan.

El Pleno de la Sala Regional, determinó que la resolución del TEEO carece de sustento jurídico, por lo que echó abajo esta sentencia que anulaba las elecciones, y da el triunfo de Javier Martínez López, quien en su momento fue el que impugnó la decisión del TEEO.

Fue en días pasados que el TEEO sesionó y decidió anular las elecciones en San José Chiltepec, con el argumento de que se habían presentado actos vandálicos durante el cómputo de los votos, lo que provocó opiniones encontradas entre los seguidores de Javier Martínez López y del ex candidato y actual Presidente Martín García, y en su momento también provocó movilizaciones en este municipio.

A pesar del resultado del TEPJF hasta el momento no se han pronunciado al respecto Javier Martínez López ni el Presidente Martín García

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario