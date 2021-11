Servicio de agua en Tuxtepec, se restablecerá al 100% este sábado

-Aunque ya está llegando el agua en algunas colonias, en las partes altas el servicio se restablecerá totalmente este sábado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el problema con el agua potable en algunas colonias de Tuxtepec, el Director de Agua potable y Alcantarillado Carlos Camarillo Prieto, dio a conocer que será este sábado que el servicio se restablezca en su totalidad.

Aunque a partir de la tarde de este viernes se está normalizando el servicio en las zonas más bajas de las Colonias Grajales, el Castillo y la Oaxaca, se espera que este sábado por la mañana se termine de restablecer en las zonas altas, por lo que pidió la comprensión de la población.

Puntualizó, que tenían la instrucción de rehabilitar el pozo La Granada lo más pronto posible, sin embargo, debido a que se presentó el fin de semana y los días festivos, el equipo que solicitaron tardó en llegar, por lo que fue hasta este jueves que iniciaron con los trabajos de rehabilitación.

La falta de agua desde la semana pasada, provocó la molestia de la población, quienes argumentaron que había mala administración con las pipas, y lo que a su vez provocó un bloqueo por un par de horas, sin embargo, ya se está restableciendo el servicio.

Por el momento no hay otros problemas de agua potable que provoquen la molestia de la población, y solo hay algunos detalles con el pozo en la colonia Del Carmen, pero es un sistema que es regularizado por la propia colonia, sin embargo, los van a apoyar.

