Reubicarán a vendedores de Carranza por Obra de CEA en Tuxtepec

-Podría ser a partir de este sábado, pero la mayoría no sabe con certeza el día y a dónde los moverán para que comiencen los trabajos de rehabilitación de agua potable.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca. – El rompimiento de calles por parte de la obra de rehabilitación de agua potable a cargo de la Comisión Estatal de Agua continúa, ahora es el turno de la avenida Jesús Carranza en el tramo entre Melchor Ocampo y Matamoros, conocida zona de pescadería y ambulantaje de hierbas y verduras.



En un recorrido realizado por Tvbus, se le preguntó a varios comerciantes si ya contaban con un aviso previo sobre la obra. Los afectados indicaron que de manera extraoficial saben que la obra durará alrededor de dos semanas, y que probablemente la mudanza comience mañana sábado.



Los comerciantes no han sido siquiera notificados sobre el lugar a donde serán enviados, aunque probablemente ocuparan la misma avenida Carranza, pero en el tramo de Melchor Ocampo hacía Ponciano Medina, a expensas de lo que confirmen sus representantes o la misma autoridad municipal, la cual tampoco se ha pronunciado al respecto.



Cabe señalar que, en esta última fase de los trabajos de la Comisión Estatal de Agua, se han intervenido varios cruceros importantes ocasionando fuertes congestionamientos viales además de que para llegar al centro de la ciudad o salir del hay que recorrer más de una calle.

