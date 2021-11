Poca respuesta de comerciantes de Tuxtepec al Buen Fin; hay alrededor de 35

-Los comerciantes llamaron a los ciudadanos a aprovechar los descuentos y sobre todo a reactivar la economía

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) Delegación Tuxtepec, Jorge Osorio, dio a conocer que hay poca respuesta de los comerciantes del municipio en unirse al programa federal del “Buen Fin”, ya que tienen registrados alrededor de 35.

Dijo que estos comercios que se registraron para participar sí estarán regularizados, además de que existe el compromiso de que deben de aplicar descuentos y promociones; aunque no descartó que haya comercios que también vayan a ofrecer algunas promociones y descuentos y no estén registrados.

A diferencia de otros años, en esta ocasión no habrá una caravana de arranque, solo van a colocar stands en el parque Juárez, en donde los comerciantes inscritos en este programa puedan dar a conocer los diversos productos y servicios que ofrecen.

Así mismo, aseguró el Presidente de la canaco, que se coordinaron con las diversas corporaciones de seguridad con la finalidad d que haya la seguridad necesaria para todos aquellos que deseen aprovechar este programa del Buen Fin el cual inicia el próximo miércoles 10 y termina el 16 de noviembre.

Los comerciantes, hicieron un llamado a los ciudadanos a aprovechar los distintos descuentos y promociones que van a tener en los próximos días, además de que con esto reactivarán la economía de este sector que en el último año ha estado, muy baja.

FOTO: Archivo

